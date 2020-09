Una microdiscarica nei pressi della scuola Aldisio

Sedie rotte, frammenti di mobilia, una vaschetta, sembra scorgersi persino un alberello di Natale. La microdiscarica che appare a chiunque passeggi o transiti con l’auto nei pressi della scuola Aldisio a Catanzaro mostra una varietà in quanto tipologia di rifiuti davvero singolare. Ovviamente questo non cambia il pessimo giudizio estetico e soprattutto relativo all’igiene legato a questi rifiuti ingombranti abbandonati. La foto è stata scattata nella giornata di ieri ma oggi al momento in cui scriviamo la situazione non è cambiata. Che dire se non “Senso civico cercasi”?