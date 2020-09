Alla Roccelletta è pesca grossa. Almeno nelle dimensioni

Il pescatore amatoriale che l’ha tirato su questa mattina con l’ausilio di una semplice canna dallo specchio ai mare antistante la Roccelletta di Borgia a due passi da Catanzaro non credeva ai suoi occhi. Anzi non aveva nemmeno idea di come si chiamasse questo esemplare di pesce – si tratterebbe secondo alcuni esperti di una manta- pescato quasi inconsapevolmente. Più grande della norma, con una coda chilometrica e una forma singolare ha suscitato la curiosità dei bagnanti che ancora nella seconda metà di settembre continuano a concedersi un bagno e un po’ di sole sulla spiaggia catanzarese.