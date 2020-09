Tardo pomeriggio di un martedì qualunque. Un fumo piuttosto denso che arriva dalla parte Sud, zona Sala. Un incendio in una abitazione? Le solite sterpaglie? Sì e no. Un fuoco volontario, controllato. “Indicativamente Via dei Conti Ruffo. Si riempe di spazzatura e qualcuno crede di risolvere dando fuoco”. Ci fa sapere un lettore. E il fumo è visibile persino nei piani alti di alcuni stabili del centro”.