Lungomare: panchina scaraventata sulla spiaggia

Gesti di inciviltà che evidenziano la mancanza di rispetto per il bene comune. Una “ragazzata”, commenta qualcuno, un gesto che non può e deve essere giustificato è invece il caso di rimarcare. E così qualcuno ha ben pensato di sganciare la panchina dal posto che occupava sul lungomare di Catanzaro e lanciarla sulla spiaggia.

Fino a quando dovremo continuare ad assistere a comportamenti così irrispettosi? In pineta, sul lungomare, al parchetto, per strada ormai nel quartiere marinaro c’è chi si diverte a trattare la cosa pubblica come se non avesse un valore, come se fosse lecito depreziarla perchè tanto è cosa di nessuno. E invece no. I beni pubblici sono di tutti e proprio per questo dovrebbero essere trattati con cura e rispetto. Guardando la foto scattata questa mattina da un nostro lettore, possiamo osservare quanto un gesto possa racchiudere la piccolezza di chi manca di rispetto alla propria città.