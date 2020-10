Un’altra discarica nel porto di Catanzaro

Ecco un’altra discarica di rifiuti a cielo aperto, una delle tante in cui ci si imbatte percorrendo alcune strade del quartiere marinaro di Catanzaro. Solo ieri in un articolo (CLICCA QUI PER LEGGERE) sono stati documentati i luoghi in cui si riscontrano i cumuli di sacchi di immondizia abbandonati. Oggi scopriamo un’altra zona critica.

Siamo all’interno dell’area portuale, questa volta proprio all’ingresso della zona che consente la sosta alle imbarcazioni dei privati. Una situazione indecorosa in un punto che dovrebbe invece essere curato proprio perché potenzialmente di passaggio per turisti e visitatori locali. Ci si chiede fino a quando si protrarrà questa situazione, quanto ancora verranno tollerati questi gesti di inciviltà e soprattutto quali saranno le azioni volte a contrastare tali fenomeni.