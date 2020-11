Il sarto vanta crediti mai riscossi e dopo anni decide che “Non si eseguono lavori per i catanzaresi”

Di mestiere ha sempre fatto il sarto. I migliori negozi della città lo ricercavano per l’accuratezza dei suoi lavori, molti uomini di Catanzaro hanno nei loro armadi abiti cuciti da lui che hanno sfoggiato nelle occasioni più importanti. Ha sempre prediletto i clienti uomini per le sue confezioni, ma ha cucito vestiti di sartoria anche per qualche donna che, lasciato l’anticipo iniziale, al momento del ritiro ha sempre detto “poi passa….” facendo seguire il nome di un uomo, compagno ufficiale o meno che fosse, che avrebbe dovuto saldare il conto. Ma poi, quasi puntualmente non è mai passato nessuno a pagare. E così ora lui ha deciso che metterà a disposizione la sua cultura nell’arte del cucito, ma non eseguirà più lavori per i catanzaresi. Una scelta certamente bizzarra, visti i tempi e la città, ma che manda un messaggio chiaro. Il lavoro eseguito, come si suol dire a regola d’arte, va sempre gratificato con il pagamento.