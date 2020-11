Tirolo in festa per i 100 anni di nonno Orlando

Un paese in festa per il compleanno di nonno Orlando Cerminara che ieri ha spento le sue prime 100 candeline. Una vita fatta di lavoro, famiglia e rispetto dei valori più profondi per un’icona di Tiriolo e dei suoi compaesani. Una festa in forma ristretta e riservata per le norme vigenti sul covid, ma non è mancato l’affetto di parenti e qualche amico oltre alla presenza del parroco del paese don Giovanni e del sindaco Greco e l’assessore Paone.