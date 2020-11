Quella perdita d’acqua dimenticata

Cosa bisogna fare in questa città per avere ascolto dalle istituzioni? Dal 14 ottobre ad oggi – ci scrive un lettore – sono state inviate tre segnalazioni per la perdita di acqua condotta in via Miraglia 62 e nonostante i due precedenti interventi, eseguiti sempre non prima di 5-6 giorni dalla richiesta, ancora ad oggi l’acqua, un bene così prezioso e costoso, che nel quartiere Sant’Antonio – Mater Domini, oramai manca un giorno si e l’altro pure, sempre nello stessa area interessata da numerosi interventi nel corso degli ultimi vent’anni, siamo ancora alle prese con la stessa perdurante perdita dalle condutture. Da inesperto, semplice cittadino e contribuente, credo che sostituire l’intero tratto interessato, circa venti metri, costerebbe molto meno che fare interventi approssimativi e di gran lunga molto più costosi per le casse comunali, ovvero sia per noi catanzaresi”.