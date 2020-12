Il poliziotto aiuta una nonnina ad attraversare la strada

Nulla di particolare, sia chiaro. Ma in questo periodo le notizie che sprigionano un po’ di emozioni e di speranza fanno bene al cuore e alla mente. Questa mattina una pattuglia si è fermata e un poliziotto della questura di Catanzaro è sceso dalla volante per aiutare una nonnina ad attraversare la strada. Quel baldo giovane ha stretto la mano della donna anziana e con dolcezza e tanta naturalezza ha fatto un gesto semplice quanto profondo. Non è una notizia, è un sospiro di sollievo. Grazie.