Invade una parte del marciapiede e si riversa su via Nazionale per parecchi metri, così il liquido maleodorante da circa dieci giorni non dà tregua a residenti e pedoni, costretti a fare i conti con un’insalubre situazione.

La segnalazione è arriva in redazione proprio dai residenti: “Come si può vedere dalle foto il liquame fognario occupa completamente il marciapiede impedendo il passaggio ai pedoni e poi scorre con piena incessantemente sulla strada – hanno spiegato – abbiamo segnalato la criticità alla Polizia Municipale ma la competenza è di privati che tardano ad intervenire. Nel frattempo siamo costretti a convivere con il cattivo odore e la fogna in vista.”