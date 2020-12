Ennesimo atto di inciviltà che ha interessato uno dei polmoni verdi della città: il parco “Li Comuni” nel quartiere di Siano. Rifiuti tossici (cateteri con liquido organico all’interno), abbandonati all’interno del parco frequentato giornalmente da decine di sportivi e concittadini che utilizzano l’area per attività motorie e sport. E’ quanto viene segnalato da un lettore non senza viva indignazione in una lettera firmata.