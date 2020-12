Rifiuti abbondanati sul marciapiede di via Buccarelli

Un’altra microdiscarica in pieno centro. Stavolta la segnalazione del poeta avvocato Felice Foresta che su Facebook scrive Queste fotografie scattate su via Buccarelli consacrano una comunità involuta, inqualificabile e inerte. I cittadini dimostrano di voler bene alla propria città. E di rispettarla. Gli amministratori li assecondano. Nessuna telecamera installata e nessuna forma di controllo. Che pena per la mia amatissima Catanzaro. Ma tanto fra poco è Natale e siamo tutti più bravi, più buoni e più lontani. Anche dalla soglia di una aurea mediocrità. Come conferma la 102 posizione nella graduatoria de il Sole 24 ore. Complimenti a tutti.