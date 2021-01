C’è da restare quanto meno sorpresi nell’osservare alcune cose. Soprattutto ci sono cose che, se pur assurde, possono pure avere una logica di fondo. Ma quel carrello legato con una catena ad un palo di via De Grazia, non solo ha dell’assurdo ma anche dell’inspiegabile. E tra l’assurdo e l’inspiegabile sarebbe forse il caso che qualcuno intervenisse per ripristinare decoro e regole