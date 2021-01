Un’auto sprofondata nell’asfalto. E’ la scena che ci si è trovati davanti in via Eraclea, nel quartiere di Lido. A causare simili problemi, secondo quanto fanno sapere in Comune un guasto alla condotta idrica che ha creato una voragine. Non è la prima volta che tra passaggi dissestati e buche si assiste a cedimenti dell’asfalto. In attesa di un rapido intervento dei settori di competenza.