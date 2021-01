Macchine abbandonate in via Teano. Simbolo di un degrado a cui non si riesce a fare a meno

Macchine abbandonate alla periferia di Catanzaro, il simbolo di un degrado a cui il capoluogo di regione sembra non riuscire a fare a meno. Le foto sono state scattate ieri in via Teano nel quartiere Aranceto. Quattro mezzi, secondo quanto riferisce un lettore, sono stati trasportati in una unica giornata.”Sono anni che i residenti chiedono di recintare con dissuasori di cemento, ma nulla. Siamo circondati da ingombranti e da uno scasso di macchine. Dove sono le istituzioni?