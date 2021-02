La “lupa di mare” incanta Catanzaro

Un risveglio particolare per i catanzaresi che si sono trovati una fitta nebbia all’orizzonte , una sorta di nuvola densa nell’aria che rappresenta una condizione inusuale nella nostra terra. Soprattutto i residenti dei quartieri a nord stanno ammirando, in realtà, il fenomeno naturale della cosidetta “lupa di mare” causato dall’aria calda presente sulla terraferma che si sposta sul mare ancora freddo. Questo crea uno spettacolare evento che i pescatori conoscono e temono tantissimo perchè nei casi di massima intensità rappresenta un grosso pericolo. Può durare anche qualche giorno, ma Catanzaro ogni anno la vive per poche ore di una singola giornata. In foto lo scenario visto da nord città verso sud, dove al momento si intravede solo un po’ di nebbia ma non la “lupa”.