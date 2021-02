Rione Pianicello: la fontana monumentale è diventata una discarica

Quartiere Pianicello, centro storico, uno dei rioni più antichi e tra i più suggestivi della città. Quella che doveva essere una fontana monumentale è divenuta una discarica. Decine di bottiglie di birra. Sacchi di immondizia di ogni tipo. Cartoni per la pizza, buste e di tutto e di più. Sporcizia e abbandono, l’inciviltà regna sovrana. Non potendo troppo confidare nel senso civico, si spera almeno in un maggiore monitoraggio da parte del Comune.