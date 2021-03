Rifiuti gettati per strada. Materassi, bidoni di plastica, spazzatura assortita. La foto è stata scattata questa sera nel quartiere Stella via Ospizio Maternità a Catanzaro. L’improvvisata microdiscarica prodotta da alcuni anonimi incivili in questo caso oltre ad offendere il decoro e l’igiene impedisce alle auto il passaggio. Parlano le foto.