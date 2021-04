Qui via Conti Ruffo. Ecco un’altra microdiscarica abusiva

Ancora microdiscariche abusiva qua e là per il territorio catanzarese. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva stamattina da via Conti Ruffo. Il fenomeno, secondo quanto segnalato da residenti, si potrae da un po’ di tempo. I rifiuti sono abbandonati con regolarità da soggetti di dubbio senso civico e rispetto per l’ambiente laddove sicuramente non dovrebbero stare.