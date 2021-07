Continuano le segnalazioni in merito al degrado che regna nel cimitero urbano di Catanzaro. Erbacce, tombe non ripulite e alcuni passaggi che diventano pericolosi. I cittadini chiedono a gran voce di poter praticare il culto dei defunti in condizioni quanto meno sicure dal punto di vista dell’agibilità di un luogo sacro.