Botricello, segnaletica con errore grammaticale

Ancora errori da matita blu sulla segnaletica stradale in provincia di Catanzaro. Stavolta, la grammatica viene maltrattata a pochi passi dalla battigia di Botricello. Su di un abnorme cartellone, all’ingresso di un rinomato villaggio turistico, compare, da anni, l’errata espressione aereoporto invece di aeroporto. Proprio come a Sellia marina dove, per anni, in una fruita rotonda sulla statale 106 hanno sbagliato a scrivere la parola aeroporto per ben cinque volte: imprecisione linguistica corretta grazie alle reiterate segnalazioni di Catanzaro informa.

L’etimologia suggerisce che il prefisso aero è riferito all’aria: va da sé che aeroporto indica dunque un porto per tutti quei mezzi che viaggiano attraverso l’aria.

Non c’entra nulla il velivolo. Così in tutta la penisola troviamo aeroporto, ma a Botricello si legge, chissà da quanto tempo , aereoporto.

L’errore, ripetuto due volte, fa brutta mostra di sé all’ingresso della nota, fruita e organizzata struttura ricettiva, proprio dove si dà il biglietto da visita. Improbabile e dispendioso chiedere la rimozione dell’imponente cartellone, verosimile proporre un adesivo con espressione aeroporto scritta in modo corretto: non sempre la pezza è peggio del buco.

L’intelligente popolo botricellese fa qui da capro espiatorio e non merita di fare queste figuracce agli occhi di tanti visitatori.