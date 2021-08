Catanzaro, problema acqua: “Siamo stanchi e sdegnati”

Dopo l’ennesima interruzione d’acqua avvenuta nel quartiere Mater Domini di Catanzaro, alcuni residenti si sono svegliati questa mattina con l’acqua, dopo le 8.00, in queste condizioni e hanno deciso di contattate la nostra redazione. “E’ una vergogna. Questa è l’acqua che scorreva dai miei rubinetti stamani, dopo l’ennesima interruzione”. L’acqua in questo periodo è spesso assente dai rubinetti della zona. Ieri la segnalazione di una lettrice che ha lamentato la mancanza da una settimana.

Il Comune, almeno all’assenza, risponde con interruzioni programmate notturne in ciascun quartiere per evitare che le risorse idriche siano assenti ovunque e sempre. Non tutti però possono installare serbatoi per garantire una riserva.