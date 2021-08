“Da piccolo non ci fai caso, fai quella strada su e giù correndo e giocando…schivi le buche per evitare di cadere e di farti sgridare da mamma e papà per il ginocchio sbucciato. Ma da adulto…quelle buche ancora lì…più profonde…alcune rattoppate in malo modo con catrame scadente…suscitano solo tristezza e palesano un immenso degrado. Parlo di Catanzaro Lido nello specifico Via Sibari. Una via totalmente abitata calata in un abbandono imbarazzante, buche, rattoppi malconci, erbaccia a bordo marciapiede…che inevitabilmente raccoglie gli escrementi dei randagi. La Marina non è solo lungomare e porto…c è la vita al di là del muro”.