Bagni chimici su posto auto riservato, la protesta di un tassista

Questa immagine è stata inviata da un tassista di Catanzaro “per sottolineare il disagio recato in data odierna alla mia categoria, non solo per l’occupazione del posto riservato a noi tassisti ma per il cattivo gusto e l’immagine creata alla piazza Basilica dell’Immacolata. Non ci sembra giusto 1)per noi addetti al trasporto pubblico privato che dobbiamo lavorare ; 2) per la discutibile gestione del decoro del centro storico del capoluogo di Regione”.