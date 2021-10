Alberello pericoloso su viale De Filippis

Un alberello cresciuto a ridosso dello spartitraffico che ormai occupa parte delle due corsie provoca problemi di visibilità e ancora peggio ostruzione della visuale. Siamo a viale De Filippis, una delle strade più frequentate e anche, purtroppo, una di quelle in cui più frequentemente si registrano incidenti. Questa piantina fuori controllo è diventata una insidia per le auto e peggio ancora per i motociclisti. La segnalazione del potenziale pericolo è stata inviata da un lettore di Catanzaro che ringraziamo.