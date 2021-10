I residenti di Piazza La Russa e via Francesco Burza a Catanzaro Centro segnalano un disagio seguito alla pioggia incessante delle ultime ore. In molti hanno notato che quasi tutti i tombini (come da foto) risultano ostruiti e la strada si è allagata in pochi minuti, non permettendo il transito dei pedoni fin quando l’intensità della pioggia non è diminuita.