Quel motore abbandonato in via Veneto “simbolo di degrado”

Un motore abbandonato ormai da tempo sul marciapiede di Via Vittorio Veneto. Lo segnala il signor Giuseppe Buccolieri che lo ritiene un simbolo del continuo e inarrestabile degrado della piazzetta dei giardini di S. Leonardo, comprendente oltre alle fioriere ormai ridotte a contenitore di spazzatura di ogni genere. Tutti si fermano a guardarlo, in tanti lo sanno ma nessuno fa nulla. Essendo tale presenza un ostacolo-trappola alla viabilita’ pedonale, ma soprattutto per i ragazzi che ci giocano, onde evitare spiacevoli incidenti. si prega chi di competenza, di rimuoverlo nel piu’ breve tempo possibile”