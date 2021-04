I nostri servizi

La nostra società, da anni attiva nel settore della comunicazione on line, offre diversi servizi professionali per coloro che hanno necessità di promuovere il proprio brand o, semplicemente, hanno esigenza di realizzare prodotti, informativi e non, destinati alla divulgazione più ampia.

Nella prestigiosa sede di via Luigi Settembrini, 8, nel centro storico di Catanzaro, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un moderno studio televisivo, provvisto di cinque telecamere e di ogni strumentazione all’avanguardia, per la produzione di format destinati alla tv o alla web tv. Ma anche per la presentazione di un libro o di una qualsiasi iniziativa che deve raggiungere quante più persone possibile.

L’esperienza del nostro personale consente di fornire un servizio completo che va dall’eventuale progettazione all’emissione, sfruttando, qualora si volesse, l’ampia platea di cui dispone il network “Informa” che conta su oltre 100.000 follower.

Informa srl realizza anche spot pubblicitari, videomessaggi, pubbliredazionali e pianifica campagne pubblicitarie di grande impatto e coinvolgimento sia sulle proprie testate sia sui canali social – come detto – seguite da decine di migliaia di utenti.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti chiama – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – allo 0961878164. Oppure scrivici a segreteria@catanzaroinforma.it.