E’ deceduto nella notte un cittadino di Soveria Mannelli risultato positivo al Covid-19.

Per tale ragione il sindaco Sirianni, nell’esprimere le condoglianze a nome dell’amministrazione comunale, raccomanda «tutti coloro i quali sono venuti in contatto nei giorni e nelle ore precedenti con il defunto, di contattare il proprio medico curante per le indicazioni da osservare; effettuare, nell’attesa, isolamento volontario fiduciario domiciliare».