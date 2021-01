A Cropani farmaci a domicilio per chi non può uscire

Al centro le persone. A Cropani, volontari in azione per consegnare farmaci a domicilio a chi non può uscire di casa.

L’iniziativa, completamente gratuita e nel rispetto norme anti contagio, è promossa dall’Associazione Primo maggio e dal Comitato Kropos. Il progetto di inclusione sociale, denominato “ A servizio della comunità”, è attivo per tre giorni la settimana in sinergia con le farmacie del paese.

La pandemia e la lotta al Covid rilanciano in maniera profonda il significato della parola volontariato sia nelle grandi città che bei piccoli centri.