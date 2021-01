Servizio Civile, quattro giovani volontari opereranno nella sede della Pro Loco di Cropani

Il servizio civile universale chiama, la Pro-loco di Cropani risponde: quattro giovani volontari avranno, anche quest’anno, l’opportunità di operare nel contesto sociale cropanese per venticinque ore settimanali in cambio di 439,50 euro per dodici mesi. Ai nastri di partenza, la selezione dei volontari: dietro l’angolo un anno di volontariato per crescere aiutando gli altri.

Il presidente della Pro-loco Angelo Grano è felice per il traguardo ottenuto: “ Anche quest’anno, il servizio civile Unpli Calabria, già da oltre 6 anni dà la possibilità a giovani di Cropani di effettuare​ presso la sede della Pro Loco il servizio civile percependo un regolare stipendio per 12 mesi, è una grande opportunità e ci auguriamo che anche nei prossimi anni altri giovani possano continuare e intraprendere questa bellissima esperienza”.

I bandi per la Pro-loco di Cropani, interpretando le direttive del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale, sono due: “Viaggio esperienziale in Calabria: interazione fra storia e tradizione dei borghi” e “Dai parchi naturali all’ enogastronomia: il poli prodotto calabrese“.

La selezione è di quattro volontari che saranno impiegati presso la sede della Pro Loco Cropani per l’anno 2021.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it su cui attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni necessarie e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Ulteriori informazioni sarà possibile chiederle all’indirizzo mail prolococropani2011@libero.it. oppure telefonando al numero 339.6815575.

Anche a Cropani, scatta l’ora del volontariato e un contributo importante lo darà il servizio civile universale.