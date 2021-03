Sellia, il sindaco Zicchinella: “Recupero castello e un teatro all’aperto, così il paese cambierà volto”

Ancora pochi mesi e Sellia sarà diversa da come si presenta oggi e da come era ieri: diversi cantieri sono in predicato di portare bellezza e ordine in più siti del paese. Due su tutti: il castello e un teatro. A darne notizia e’ il primo cittadino Davide Zicchinella che invita tutti a coltivare la speranza in tempi di pandemia. Scrive il consigliere provinciale:

” E’ passato un anno da quando è iniziata l’emergenza sanitaria legata alla Pandemia. Inutile dire perché e come le nostre vite sono combinate. Lo stiamo vivendo ognuno sulla nostra pelle. La concomitanza dei miei due ruoli, medico e sindaco, mi hanno dato la possibilità di avere una prospettiva, se possibile, ancora più ampia. Oggi parlerò del ruolo istituzionale. Parlerò di speranza e futuro. Si perché in questo anno difficile e duro, insieme alla mia squadra di volenterose ragazze e ragazzi, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Tantissimi finanziamenti frutto di una grande progettualità e di una voglia di futuro che l’emergenza legata al Covid-19 non ha scalfito. Tantomeno piegato. Tra pochi giorni partiranno i lavori per il recupero del dei resti del nostro Castello Bizantino, che sarà consolidato, fruibile, illimimato.

Nell’area sottostante realizzeremo entro l’estate un Teatro all’aperto vista mare ( da Soverato a Le Castella). Saranno effettuati lavori di riqualificazione urbanistica nel centro storico e nella parte passa del paese (la gran parte). Partirà nelle prossime settimane l’ambizioso progetto dello SmartVillage. Doteremo Sellia di un CornerdellaSalute e di un Area Fitness all’aperto. Di un parco giochi smart per bambini e ragazzi nel cortile dell’ex edificio scolastico (area che sarà interamente recuperata).

Avvieremo ulteriori opere sulle strade interpoderali. Tanti progetti tante opere funzionali con una particolare cura del bello. Insomma, durante la pandemia non ci siamo accorati e non ci siamo fermati un attimo! ”

Sellia ha ottenuto ambito premio in tema di sostenibilità denominato Spighe Verdi: sta già lavorando per riaverla in questo 2021.