Magisano, al via iscrizioni per centro estivo promosso dal Comune

Anche quest’anno, il Comune di Magisano, primo cittadino Fiore Tozzo, si appresta a organizzare il Centro estivo per la gioia dei bambini del paese.

Da oggi e fino al 20 agosto 2021, sarà possibile iscrivere alle attività ludiche i bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni alle attività del Centro estivo che si svolgeranno a Magisano a partire dal 6 Settembre 2021. Potranno partecipare ai laboratori anche i bambini dai 2 ai 5 anni solamente se accompagnati da un adulto.

La finalità della misura dell’ambito culturale è quella di recuperare socialità attraverso l’ arte, il gioco, strategia imprescindibile dopo diciotto mesi di restrizioni per via della pandemia.