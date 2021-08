A Cerva la festa dei coscritti del 1971: una tradizione che si rinnova

Mai banale o scontata la festa dei coscritti, se poi si festeggia mezzo secolo di vita non mancano contenuti e ricordi.

Così anche a Cerva dove ieri, lunedì 23 agosto 2021, è stato organizzato il ritrovo dei coscritti dell’anno 1971.

Non c’erano tutti, non erano pochi: diciotto i partecipanti.

L’organizzazione dell’evento è stata curato sui social per poi ritrovarsi e rivedersi dal vivo, come una volta, come a scuola. Appuntamento per tutti nello storico locale del paese bar-pizzeria Mundial 82 ed è qui che c’è stato spazio solo per la memoria, solo per l’amicizia, per un tempo che non c’è più, ma che ha lasciato un ricordo. Indelebile.