“Da Paolino” Soverato nell’olimpio delle pizzerie d’eccellenza italiane

Sono bastati pochissimi mesi di apertura dell’attività di Paolino per entrare nella famigerata classica internazionale delle pizzerie d’eccellenza. Il giovane progetto con base a Soverato è stato infatti recensito da 50TopPizza come pizzeria d’eccellenza 2021.

Gli esperti curatori Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro hanno selezionato il noto locale sito su Corso Umberto I della cittadina Ionica esaltadone arredi e gusti delle pizze definendole esplosive ed armoniche. Nella recensione, che è stata accolta con onore da tutto lo staff, vengono messi in vetrina i sapori mediterranei delle pizze e l’atmosfera frizzante e briosa del locale dove vi è spesso del jazz live di prestigio.

Il fondatore del progetto Giuseppe Minieri: “Siamo davvero fieri e onorati essere stati menzionati su 50TopPizza (https://www.50toppizza.it/referenza/da-paolino), celebre classica internazionale delle best pizzerias in the world. Abbiamo lavorato tantissimo prima e durante l’apertura del progetto convogliando su una pizza l’espressione vera dei sapori del Mediterraneo del Sud e dei nostri valori tradizionali. Puntiamo ad affrontare la stagione invernale con tanti programmi non solo musicali e jazz ma anche enograstronomici. Dedico il premio ai nostri dipendenti che ogni sera rendono la cena da Paolino una vera esperienza!”