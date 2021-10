Magisano tra i comuni beneficiari di un contributo regionale per acquisto libri biblioteca

Anche il Comune di Magisano figura nell’elenco dei paesi che usufruiranno del contributo regionale per acquisto di libri per la biblioteca.

L’amministrazione comunale di Magisano risulta beneficiaria di un contributo di quasi 2mila euro per biblioteche e sostegno all’editoria libraria.

“ E’ un altro piccolo pezzo del nostro continuo operare per la comunità tutta”, asserisce il primo cittadino Fiore Tozzo.

A Magisano c’è la biblioteca, ma non è operativa da tanto tempo: l’idea è quella attivare al più presto un servizio bibliotecario per investire in cultura soprattutto per le nuove generazioni.