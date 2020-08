Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: incarichi ai tecnici

Giuseppe Pane, Vitaliano Magro, Giuseppe Stefanucci, Gennaro Procopio, Daniela Iovane, Gerlando Cuffaro, Eros Corapi, Antonino Renda, Roberta Aiello: sono questi i professionisti che hanno ricevuto incarico tecnico per la redazione delle diverse componenti del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Catanzaro.

Il Comune di Catanzaro, che ha aderito alla programmazione strutturale elaborata dalla Provincia, lo scorso ottobre al fine di definire le progettazioni preliminari/Studi di fattibilità per i Cis ha sottoscritto una convenzione con gli ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti di Catanzaro; gli stessi ordini professionali hanno fornito alla Provincia un elenco di professionisti ingegneri e architetti individuati per la redazione delle progettazioni preliminari degli interventi definiti per il Cis, compresa la proposta progettuale avanzata dal Comune di Catanzaro. L’Ente ha, quindi, recepito la procedura negoziata per l’individuazione dei tecnici progettisti.