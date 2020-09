Le attività scolastiche della scuola primaria Aranceto si spostano al Plesso Corvo

Con un’ordinanza del sindaco Sergio Abramo è stato disposto il trasferimento delle attività scolastiche della scuola primaria Aranceto (via Teano 1), rif. Istituto Comprensivo Catanzaro Sud “Casalinuovo” dalla scuola Forni (viale Fortuna) al plesso Corvo (via Calabria) fino al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del plesso. Per effetto di questa disposizione le attività scolastiche sono state trasferite presso la scuola Forni, sita in viale Fortuna, fino alla fine dei lavori.