Area infanzia comunale Pepe, pubblicato avviso relativo a iscrizione

Sul portale www.comune.catanzaro.it area trasparenza, è stato pubblicato l’avviso relativo all’iscrizione alle sezioni primavera e nido semidivezzi dell’area infanzia comunale “Pepe” per l’anno scolastico 2021/22.

Lo rende noto il settore politiche sociali di Palazzo de Nobili, specificando che i posti disponibili, riservati in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di Catanzaro, sono venti per la sezione primavera (bambini di età compresa tra i 24-36 mesi) e dieci per la sezione nido (bambini di età compresa tra i 12 e 24 mesi).

Gli interessati devono far pervenire la domanda, utilizzando il modello scaricabile dal sito, con gli allegati richiesti, entro quindici giorni dalla pubblicazione in data odierna dell’avviso.