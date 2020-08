A modo tuo…camminerai ti alzerai sempre a modo tuo piccola Arianna

Sei nata in un momento in cui tutto il mondo si confrontava con qualcosa di infinito e sconosciuto che ci ha insegnato anche ad essere coraggiosi ed attenti…ma non sarà stato un caso, perchè evidentemente, prima di accoglierti nelle nostre vite, dovevamo imparare tutti a confrontarci con qualcosa di grande ed infinito per allenarci ad amarti come meriti, in modo immenso e coraggioso per scoprire ogni giorno, attraverso di te la grandezza dell’ amore… Benarrivata Arianna Gallo.. e ricordati che da oggi “A modo tuo andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai, sempre a modo tuo” (Ligabue)… E tanti auguri a mamma Maria Giulia Lamanna e a papà Domenico ..