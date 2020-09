Oggi 40 anni tra battaglie affrontate e sfide vinte

La vita è sicuramente un’avventura entusiasmante, mai lineare ma con tanti alti e bassi. Per alcuni il percorso è ancora più tortuoso, con sfide importanti che si presentano dalla tenera età e mettono a dura prova. Niente accade per caso e se il destino sceglie determinate persone significa che solo questi individui “speciali” hanno le carte in regola per farcela, per superare le avversità.

Marco Cerminara è uno di questi e proprio oggi compie 40 anni!

Molte le difficoltà incontrate in questi anni. Limitazioni? Impedimenti? Giudizi? Si ma il giovane catanzarese ha proseguito per la sua strada a testa alta, con tanta determinazione.

Marco si è fatto conoscere in più ambiti sociali e culturali, coniugando professionalità e passione, soprattutto nell’ambito giuridico, portano avanti le battaglie degli avvocati diversamente abili. Ha coltivato, inoltre, la sua passione per le auto, in particolare le Ferrari – conosce perfettamente la storia del cavallino rampante e tutti i suoi modelli, ed è riuscito a farsi conoscere in ambito nazionale ed internazionale.

Quando lo si incontra per strada non disdegna un saluto e una parola, sempre pronto a lanciarsi in un nuovo progetto. Tanti auguri Marco, che tu possa continuare a realizzare tutti i tuoi sogni!