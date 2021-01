“Non avere fretta di sentirti grande, la vita è preziosa”. Auguri Vanessa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26… Auguri di 26 anni a te! Non aspettarti che ogni anno sarà così: quando invecchierai, contare diventerà molto più difficile!

Auguri che questo giorno sia il migliore di ogni altro, non avere fretta di sentirti grande cammina piano piano perché la vita è preziosa non sprecarla, sii orgogliosa di ciò che hai già realizzato in passato e attendi con impazienza tutto ciò che otterrai e godrai in futuro.

Buon 26° compleanno!

Dalla nonna e da parte di zia Mariagrazia