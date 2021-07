Buon compleanno Maestro Alfredo Giuliano

Caro Maestro Alfredo Giuliano

è difficile esprimere a parole quanto affetto, stima ed immensa gratitudine nutriamo per Lei.

Vogliamo con questo piccolo gesto dimostraLe quanto è importante, fondamentale ed insostituibile nelle nostre vite.

Grazie per tutti gli insegnamenti tecnici in pedana e soprattutto per i sani valori e principi che ci trasmette, per essere per noi Maestro di Wushu e padre.

“PRIMA DELLA TECNICA ESISTE L’UOMO, COME PERSONA BRAVA, COME PERSONA CHE SI SA COMPORTARE NELLA VITA”.

Lei è il MAESTRO che ogni allievo di WUSHU KUNG-FU dovrebbe avere la fortuna di avere e noi abbiamo questo immenso privilegio.

Infiniti e sinceri auguri di buon compleanno dalle sue Cinture nere e da tutti i suoi allievi.