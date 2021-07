Buon compleanno piccola Arianna

Un giorno, come oggi, sei venuta al mondo ed io non avevo abbastanza parole per dire tutto quello che è stata questa esperienza, tutte le emozioni e le sensazioni che mi hanno abitato sapendo che tu eri parte di me. Stai crescendo ora così velocemente, mantenendo intatto quell’aspetto che contiene innocenza, desiderio di scoprire il mondo e soprattutto tanto amore.

Non stai crescendo da sola perchè io, come madre, sto crescendo con te. Il tuo tempo è il mio, i tuoi progressi ed i tuoi primi passi sono i miei. Si procede come il tuo dondolare, tra errori e cadute, ma siamo insieme.

Voglio che tu ricordi sempre, più di ogni altra cosa, che lo scopo della vita non è altro che essere felici. Sulla tua strada ci sarà tutto; facce tristi, facce felici, ma solo tu decidi come vivere, cosa prendere per te e cosa lasciare andare.

Rendi il tuo giorno sempre positivo, vivi ogni momento, senza desiderare un domani.

Non perdere tempo in tutto ciò che ti ruba la pace. Fai ciò che fa vibrare la tua anima e il resto verrà di conseguenza. Non fare affidamento su nulla, o su chiunque, l’energia creativa risiede proprio dentro di te, prendendone coscienza, hai tutto. Pensa in modo bello e la tua vita sarà così, quello che abita nella tua mente finirà per diventare parte di te, non solo nei pensieri, ma nelle esperienze.

Di tanto in tanto ascolta la tua essenza, lì potrai chiarire ogni dubbio che potrà sorgere. Sii grato, è la via migliore con cui possiamo affrontare la vita, più tu ringrazierai per le tue benedizioni, più loro verranno a te. Grazie, è il modo migliore per chiedere.

Ti amo sopra ogni cosa, senza condizioni, non importa quello che fai o smetti di fare. Sono infinitamente grata alla vita per avermi dato l’opportunità di essere una madre e soprattutto di essere tua madre.

Auguri Arianna