“Dal primo agosto andrò in pensione. Un saluto ai colleghi della Provincia, ma..non vi sbarazzerete di me”

“Dal 1 agosto ferie ininterrotte per il sottoscritto, Antonio Tarantino, che andrà in pensione. Con un po’ di tristezza, dopo 32 anni di lavoro, è arrivato il momento di cedere la mia scrivania a qualche giovane collega. Spero di aver lasciato un buon segno alle numerose persone con cui ho collaborato, che rimarranno per sempre nel mio cuoreUn caloroso abbraccio a tutta l’amministrazione provinciale di Catanzaro. P.S. Non pensate, comunque, di esservi sbarazzati di me. Verrò a controllarvi!”

Antonio Tarantino