Giornata importante per la Storia delle Arti Marziali in Calabria ed in particolare per il Wushu – Kungfu. Oggi infatti ricorre il 42° anno dalla fondazione della più antica struttura per lo studio delle Arti Marziali Cinesi in Calabria, la storica Accademia Nazionale Italiana Arti Marziali Cinesi di Catanzaro fondata il 2 Ottobre 1979 dal M° Capo Scuola Alfredo Giuliano.