Al Tg1 un servizio sulla prima serata del Magna Graecia Film Festival

Una breve intervista a Marco Bocci, attore ma in concorso come regista alla rassegna curata da Gianvito Casadonte e alcune instantanee di Catanzaro e della prima serata. Il Tg1 dedica un servizio al Magna Graecia Film Festival. La rassegna cinematografica giunta alla diciassettesima edizione come noto è in corso di svolgimento sino al prossimo 8 agosto nell’area Porto del quartiere Lido.