Mgff2020, domani è la giornata della giovane attrice Laëtitia Eïdo

Domani al Magna Grecia un altro ospite speciale, Laëtitia Eïdo, riceverà il premio “Colonna d’Oro” per la serie tv. L’attrice di padre francese e di madre libanese terrà una Masterclass alle 18 presso il complesso di San Giovanni in Catanzaro. La Eido è conosciuta a livello internazionale per il ruolo della dottoressa Shirin El Abed nella serie israeliana “Fauda” su Netflix.

L’attrice franco-libanese ha recitato in altri ruoli principali nella serie televisiva HBO Cinemax “Strike Back” e in “Borrowed identity” diretto da Eran Riklis. Sarà anche nel nuovo film del maestro Terrence Malick dal titolo “L’ultimo pianeta” di cui si hanno pochissime informazioni.

L’organizzazione del festival si unisce all’attrice per inviare le sue condoglianze a tutto il popolo libanese dopo l’esplosione di ieri a Beirut.