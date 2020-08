Mgff 2020, domani in chiusura Masteclass con Alessandra Mastronardi

Si conclude domani la diciassettesima edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte. Tra gli ultimi ospiti del festival ci sarà l’attrice Alessandra Mastronardi (I Cesaroni, L’allieva, To Rome with love) che alle ore 18.00, nella sala dell’hotel Perla del Porto, sarà intervistata da Fabrizio Corallo che, a seguire, in questa edizione dedicata a due grandi protagonisti del cinema italiano, Federico Fellini e Alberto Sordi, ricorderà il mattatore romano dialogando con il critico e giornalista cinematografico Antonio Capellupo e commentando la proiezione di alcuni brani del suo docufilm ‘Siamo tutti Alberto Sordi?‘ sulla formazione artistica e sulla carriera di Sordi, in un ritratto intimo che entra anche nella sua lussuosa e leggendaria villa.



In serata, nell’area porto, la consegna dei Premi, il saluto di Giorgio Pasotti (Abbi fede) e l’esibizione di Agostino Penna, l’ultimo vincitore del programma Tale e quale show.