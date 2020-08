Domenica al Dadada la gara in mare più divertente e colorata di sempre

In una stagione un po’ particolare in cui abbiamo dovuto fare a meno di tanti dei consueti svaghi estivi, c’è una certezza: non faremo a meno di MAT Festival! Il celebre Festival dei materassini e gonfiabili di ogni forma e colore, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, si terrà infatti regolarmente domenica 23 Agosto (tutto il giorno) al Dadada Beach Village (Montauro, Cz). Sarà una gioia immensa vedere la Costa dei Saraceni tingersi dei mille colori dei gonfiabili in gara nello specchio d’acqua antistante il Dadada Beach village.

Il Mat Festival è infatti la gara in mare più divertente e colorata di sempre. Non c’è limite di età per parteciparvi: vince chi, con agilità e velocità, raggiunge più velocemente il traguardo, ma con goliardia ed allegria e a bordo del gonfiabile più stravagante di sempre.

Porta in mare il materassino più colorato che hai, che sia un mega unicorno, un lama, un cammello o uno spicchio di pizza; tuffati nello specchio d’acqua antistante il #Dadada, coinvolgi i tuoi amici e sfidali in mare aperto per aggiudicarti i numerosi premi in palio. Si gareggia per fasce d’età, le sfide sono continuative lungo tutta la giornata di domenica. Oltre che una vera gara sportiva, MAT Festival si propone come un piacevole momento di socializzazione, di sano divertimento e di partecipazione, sempre nel rispetto delle ultime normative sul distanziamento.

Tutte le info su www.matfestival.it. Per questa edizione tutti i partecipanti riceveranno dei gadget del Top sponsor: Paradiso Group.